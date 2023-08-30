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Gündem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Marşı ilk kez dinletildi
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Marşı ilk kez dinletildi

Yeniakit Publisher
2023-08-30 22:47:00 -

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez duyuldu.

Programda, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez icra edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.

"Milletimizin her bir ferdinin sahipleneceğine inanıyorum"

Başkan Erdoğan, marş hakkında "Programımızın ikinci bölümünde tanıtımını yapacağımız 100'üncü Yıl Marşının, tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak, milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum. Sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

 
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