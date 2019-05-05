Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarının ardından tamamlanırken, play-off eşleşmeleri belli oldu. Ligde normal sezonu 2 ile 9. sıralar arasında tamamlayan 8 takımın mücadele edeceği play-off'taki eşleşmeler şu şekilde: OGM Ormanspor (2) - Akhisar Belediyespor (9) Karesispor (3) - Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (8) Düzce Belediyespor (4) - Konyaspor (7) Petkimspor (5) - Sigortam.net İTÜ Basketbol (6) Play-off maçlarının ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takım belli olacak. Basketbol 1. Ligi'nde lider Bursaspor, 26. hafta maçlarının ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Ligde 15. sırada yer alan Semt77 Yalova Belediyespor ile 16. ve son basamakta bulunan Edirnespor'un küme düşmesi ise daha önce kesinleşmişti.



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