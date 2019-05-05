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Türkiye Basketbol 1. Ligi

- Bursaspor: 91 - Sigortam.net İTÜ Basketbol: 73- Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Bursaspor, kupasını aldı

05 Mayıs 2019 Pazar 21:07
Türkiye Basketbol 1. Ligi


BURSA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta maçında Bursaspor, Sigortam.net İTÜ Basketbol'u 91-73 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı 4 hafta önce garantileyen Bursaspor, 1. Lig'de normal sezonun son maçında Sigortam.net İTÜ Basketbol'u konuk etti.

Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan 30. hafta maçında Bursaspor, Sigortam.net İTÜ Basketbol'u 91-73 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Bursasporlu basketbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşarken, şampiyon ekibe kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Kupa törenine TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da katıldı.


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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 21:07
  1. Bursa
  2. Bursaspor Durmazlar
  3. şampiyonluk maçı

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