Türkiye Basketbol 1. Ligi
- Ligde 30. ve son hafta maçları yapıldı05 Mayıs 2019 Pazar 20:48
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı.
Ligin 30. ve son haftasında oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Akhisar Belediyespor: 64-86
Bursaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 91-73
Düzce Belediyespor-Finalspor: 83-84
Edirnespor-Petkimspor: 82-111
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 78-83
Ankara DSİ-Karesispor: 100-118
Bandırma Kırmızı-Artvin Belediyespor: 96-53
Konyaspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 103-84
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