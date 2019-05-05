Türkiye Basketbol 1. Ligi - Ligde 30. ve son hafta maçları yapıldı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Ligin 30. ve son haftasında oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

OGM Ormanspor-Akhisar Belediyespor: 64-86 Bursaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 91-73 Düzce Belediyespor-Finalspor: 83-84 Edirnespor-Petkimspor: 82-111 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 78-83 Ankara DSİ-Karesispor: 100-118 Bandırma Kırmızı-Artvin Belediyespor: 96-53 Konyaspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 103-84



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.