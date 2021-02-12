“Türkiye Avrupa’nın tedarik merkezi olabilir”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin katma değerli üretim yapması durumunda Avrupa’nın tedarik merkezi olabileceğini bildirdi.
Baran, Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Baran, burada yaptığı değerlendirmede küresel salgınına karşın genel olarak tüccarın iyi durumda olduğunu ancak restoranlar, kafeler, düğün salonları, yurtlar, servisler, turizmciler ve seyahat acentelerinin sorun yaşadığını kaydetti.