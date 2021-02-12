“Türkiye Avrupa’nın tedarik merkezi olabilir”

Baran, Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Baran, burada yaptığı değerlendirmede küresel salgınına karşın genel olarak tüccarın iyi durumda olduğunu ancak restoranlar, kafeler, düğün salonları, yurtlar, servisler, turizmciler ve seyahat acentelerinin sorun yaşadığını kaydetti.