ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Türkiye ile ABD arasında savunma sanayisindeki ilişkilerde zaman içerisinde ortaya çıkan değişime işaret ederek, "Türk savunma sanayisinin geldiği aşamada beraber geliştirelim ve birlikte 3. ülkelere gidelim." dedi.

Türkiye-ABD Uzay, Havacılık ve Savunma Sektörleri Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kabul Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, iki ülkeden savunma ve havacılık sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, burada yaptığı konuşmada, Türk ve ABD'li firmaların birbirinden ayrılamayacak şekilde bağlandığını ve karşılıklı olarak üretim ve tasarım işleri yaptıklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinin, geçmiş 15 yılda ortak tasarım ve üretimden özgün tasarıma uzanan dünyanın ilk 10 savunma sanayisi üreticilerinden biri haline geldiğini vurgulayan Demirel, dünyadaki ilk 100 savunma sanayisi firması arasında Türk şirketi sayısının 5'e çıkmasını beklediklerini ifade etti. Demirel, "ABD ile ilişkilerimiz de 'sizden ne alabiliriz' yerine 'birlikte ne yapabiliriz' noktasına geldi." diye konuştu.

F35 projesinde Türk şirketlerinin rolüne değinen Demirel, projenin ciddi ortaklıklarla devam ettiğini dile getirdi.

"Türk savunma sanayisinin geldiği aşamada beraber geliştirelim ve birlikte 3. ülkelere gidelim." diyen Demirel, bu konuda son dönemde atılan adımlardan örnekler verdi.

Demirel, savunma sanayisinde ortaya konulacak yeni projelerle iki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacminin artmasını diledi.

- "İlişkileri zehirleyen gelişmeler"

TOBB Başkanlık Divanı Üyesi Faik Yavuz da Birleşmiş Milletlerdeki birkaç görüş farklılığı dışında iki ülkenin aynı yönde hareket ettiğini söyledi.

İlişkilerin iktisadi yönde genel anlamda iyileştiğini ifade eden Yavuz, "Ticaret hacmimiz büyüyor. ABD'li şirketlerin Türkiye'de, Türk şirketlerin de ABD'de yatırımları artıyor." şeklinde konuştu.

TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak ilişkilerin güçlenmesine destek sağlamak üzere ortak etkinlikler düzenlediklerine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Ancak son dönemde zaman zaman ilişkilerimizi test eden, ilişkilerimizi zehirleyen gelişmelere şahit oluyoruz. Suriye'deki iş birliğimizde sorunlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yanı başında, kendi ulusal güvenliğini doğrudan etkileyen konularda, müttefikimiz ABD ile daha fazla çalışmak istiyoruz. Öte yandan, 'ticaret savaşları' kavramının tekrar gündeme gelmiş olması ve adım adım uygulamaya konulması, iş dünyası olarak bizleri rahatsız ediyor. ABD'nin ithalat kısıtlaması getirdiği ülkeler, genel anlamıyla ABD'nin ticaret açığı verdiği ülkelerdir. Ancak Türkiye-ABD ticaretinde ABD sürekli olarak ticaret fazlası veriyor."

Türkiye'den demir-çelik ithalatına getirilen kısıtlamayı konuştuklarını belirten Yavuz, bunun son derece üzücü olduğunu dile getirdi.

ABD'li iş dünyası temsilcilerine seslenen Yavuz, "Sizlerden ABD iş dünyası olarak destek istiyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerimize sahip çıkalım. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde köprü olma konumumuzu koruyalım." dedi.

- "Balık tutmayı öğrendik"

TOBB Savunma Sanayi Sektör Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan da 1974 ve sonrasındaki ambargolar dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayisinde "balık yemek" yerine "balık tutmayı" öğrendiğini söyledi.

Bu gelişmenin de katkısıyla Türk savunmasının ihtiyaçlarının yüzde 68 oranında yerli olarak karşılandığına dikkati çeken Küçükseyhan, "Bu oranı önümüzdeki 5-10 yılda yüzde 80’e getirmeyi hedefliyoruz. Güç paketi, uçak motoru, modernizasyon çalışmalarıyla yüzde 80’e ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz Küçükseyhan, ABD'li iş dünyası temsilcilerine, iki ülke arasındaki ilişkilerin, dayandığı değerler çerçevesinde sürdürülmesi ve artırılması için kulis yapmaları çağrısında bulundu.



