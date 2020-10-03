Türkiye-AB ilişkilerinde umudumuzu koruyoruz
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’la görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti.
Avdagiç, “Meyer-Landrut’un bugüne kadarki yaklaşımları, önümüzdeki dönemler için bize umut veriyor. Kendilerinin kıymetli katkılarıyla önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin daha iyi bir noktaya geleceği konusunda ümidimizi koruyoruz” açıklamasında bulundu. AB’nin bazı konularda Türkiye’nin beklentilerini karşılayamadığını kaydeden Avdagiç, “Meyer-Landrut’un katkılarıyla önemli adımların atılacağını düşünüyorum” dedi.