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Ekonomi Türkiye-AB ilişkilerinde umudumuzu koruyoruz
Ekonomi

Türkiye-AB ilişkilerinde umudumuzu koruyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’la görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:55:00 -
Türkiye-AB ilişkilerinde umudumuzu koruyoruz

Avdagiç, “Meyer-Landrut’un bugüne kadarki yaklaşımları, önümüzdeki dönemler için bize umut veriyor. Kendilerinin kıymetli katkılarıyla önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin daha iyi bir noktaya geleceği konusunda ümidimizi koruyoruz” açıklamasında bulundu. AB’nin bazı konularda Türkiye’nin beklentilerini karşılayamadığını kaydeden Avdagiç, “Meyer-Landrut’un katkılarıyla önemli adımların atılacağını düşünüyorum” dedi.

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