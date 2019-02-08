Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası başladı Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 10 sıklette yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Eleme müsabakalarıyla başlayan organizasyon 10 Şubat Pazar günü sona erecek.

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