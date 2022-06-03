Turkish Cargo en hızlı büyüyen hava kargo markası

Marka, ‘Stat Trade Times’ dergisinin düzenlediği oylama sonucunda ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Uluslararası Kargo Hava Yolu’ ödülüne lâyık görüldü.

Ödül için hava kargo sektöründen katılımcılar, acenteler, müşteriler ve global hava kargo sektör okuyucuları oy kullanmıştı.

Hedef ilk 3

Oylamanın ardından Hindistan’ın Mumbai şehrinde ödül töreni yapıldı. Tören, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ve hava kargo firmalarını buluşturdu. ‘En Hızlı Büyüyen Uluslararası Kargo Hava Yolu’ ödülünü törene katılan Turkish Cargo yöneticileri aldı. 20’den fazla kategoride ödüllerin verildiği tören başarıların kutlandığı gala yemeğinin ardından sona erdi. Turkish Cargo, 2021 sonu itibarıyla dünyanın 5’inci en büyük hava kargo markası konumunda olup ilk 3’e girmeyi hedefliyor. Şirket, küresel ölçekli firmaların ortak arayışlarında ilk tercihlerden biri konumunda.

132 lkeye hizmet veriyor

THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, uluslararası alanda bir kez daha en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak ilan edilmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özen, şunları söyledi: “Turkish Cargo olarak dünyanın 132 ülkesine verdiğimiz hava kargo hizmetimizle hızla büyüyen ve gelişen lojistik sektörünün merkezinde yer alıyoruz. Bu önemli konumun farkındalığıyla başarı çıtamızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarımız, geniş uçuş ağımız, benzersiz coğrafi konumumuzdan aldığımız güç ile markamızı dünyanın en iyi ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri yapmayı hedefliyoruz.”