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Turkish Airlines Antalya Open’da kuralar çekildi

Kaya Palazzo Resorts’un ev sahipliğinde 22-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Turkish Airlines Antalya Open’da kuralar çekildi.

21 Haziran 2019 Cuma 22:57
Turkish Airlines Antalya Open’da kuralar çekildi

Kaya Palazzo Resorts’un ev sahipliğinde 22-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Turkish Airlines Antalya Open’da kuralar çekildi.


ATP takvimindeki sekiz çim kort turnuvasından biri olan Turkish Airlines Antalya Open’da kura çekimi, İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, milli raketler Yankı Erel ile Ergin Kırkın ve Kaya Palazzo Genel Müdürü Alper Türlü, Turnuva Süpervizörü Carlos Sanchez ve Turnuva Başhakemi Fernando Sanchez’in katılımıyla gerçekleşti.


İlk dört seribaşı Benoit Paire, Adrian Mannarino, Jordan Thompson ve Pablo Carreno Busta’nın ilk turu bay geçtiği ana tablo eşleşmelerinde, Antalya’da üst üste üçüncü kez ana tabloda mücadele edecek olan milli tenisçi Cem İlkel ise elemelerden gelecek rakibiyle kozlarını paylaşacak.


Son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Damir Dzumhur’un ilk maçında dünya 80 numarası Matthew Ebden ile kozlarını paylaşacağı ana tablosunda öne çıkan diğer eşleşmeler ise Miomir Kecmanovic-Jaume Munar, Federico Delbonis-Ugo Humbert ve Joao Sousa-Lorenzo Sonego oldu.


Turkish Airlines Antalya Open ana tablosuna wild card ile katılan diğer milli raketlerden Altuğ Çelikbilek ilk turda 2014 Roland Garros yarı finalisti ve dünya eski 10 numarası Ernest Gulbis ile eşleşirken Ergi Kırkın elemelerden gelen rakibiyle karşılaşacak. Antalya’daki elemelerde ise Yankı Erel ve Sarp Ağabigün ana tablo için mücadele verecek. Yankı Erel’in bir dönem dünya 12 numarasına kadar yükselen Viktor Troicki ile eşleştiği eleme tablosunda Sarp Ağabigün ise Belçikalı Steve Darcis’in rakibi oldu.


Turkish Airlines Antalya Open’da heyecan yarın oynanacak eleme tablosu maçlarıyla başlayacak ve milli raketler Yankı Erel ile Sarp Ağabigün ana tablo için korta inecek.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:57
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