0553 313 94 23

Türkeli’de futbol turnuvası sona erdi

Türkeli Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvası, yapılan final maçıyla sona erdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Türkeli’de futbol turnuvası sona erdi

Türkeli Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvası, yapılan final maçıyla sona erdi.


Türkeli ilçesinde, dernek tarafından ilk kez tertip edilen futbol turnuvası, turnuva birincisine düzenlenen meşaleli kutlama ile son buldu. Cumhuriyet Ortaokulu halı sahasında düzenlenen futbol turnuvasının finaline, Yenilmezlerspor ile Yıkımspor takımları kaldı. Her iki takım arasında çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda Yenilmezlerspor, Yıkımspor karşısında aldığı 6-1’lik galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu. Birinci olan Yenilmezlerspor ekibine bin lira, ikinci olan Yıkımspor ekibine ise 300 lira para ödül verildi.


Şampiyon olan Yenilmezlerspor takımı ile ikinci olan Yıkımspor oyuncularına dernek tarafından hazırlanan madalyalar verildi. Yenilmezlerspor, şampiyonluk kupası coşkusunu meşale yakarak kutladı.


Türkeli Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan Göksu, "Turnuva boyunca bizleri yalnız bırakmayan seyircimize ve halkımıza, katılımcı takımların her bir oyuncusuna, bizlere desteğini esirgemeyen sponsorlarımız olan esnaflarımıza derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Amacımız, burada gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak etkinlik ve spor faaliyeti organizasyonu ile sosyalleşmeleri, vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmeleri, esnaflarımızın gençlerimizin kaynaşması, ortak faaliyetlerde birleşmesidir. Hedefimiz bir sonraki turnuvada daha kapsamlı, daha kaliteli bir organize, daha fazla takım katılımı ile birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak olacaktır. İlçemizde bu tip etkinliklerin devam ederek, ilçemizin reklamını ve tanıtımını yapmak asıl gayemizdir. Son olarak kaymakamlığımıza, belediyemize ve oda temsilcilerine, derneğimiz ve halkımız adına teşekkür ederiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA Genel Müdürü'nden 23 Haziran açıklaması
    1. AA Genel Müdürü'nden 23 Haziran..
    2. Denizli polisinden kaçak çanta..
    3. Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize..
    4. AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği
    5. Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2..
    6. Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı..
    7. Yargıtay kararı bozdu! Hain başyaver..
    8. Öğrencilerin göz nuru el emekleri..
    9. Hem işçi kovdular hem de üste..
    10. Cumhurbaşkanlığı Senfoni..
    11. Uyuşturucu satıcılarından emniyet..
    12. Diyarbakır’da atletizm yarışmaları..
    13. E-biletin sporun her alanında..
    14. Karaman’da koku giderim sistemleri..
    15. Kefe Yaylası yaz aylarında..
    16. Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için..
    17. GÜNCELLEME - Mersin'de yük treni..
    18. Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı
    19. Pendik’te kontrolden çıkan araç takla..
    20. Şehit Makbule’nin torunları Manisa’yı..
    21. Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri..
    22. Kendi sahasından vurdu! Dünya bu gole..
    23. Yazlık Caddesi’nde genişletme..
    24. AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu
    25. Kral Selman ile Pompeo görüştü
    26. Aksaray’daki silah çetesi..
    27. Kadın cinayetine “iyi hal ve..
    28. Serinlemek için Dicle Nehri’ne giren..
    29. Çocuklar müzik eşliğinde Zerzevan’ı..
    30. Haber alınamayan çoban dağda ölü..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı