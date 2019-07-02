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Türkeli’de Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi

Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) tarafından spora teşvik amacıyla hazırlanan "Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi"ne katılan kadınlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:09
Türkeli’de Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi

Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) tarafından spora teşvik amacıyla hazırlanan "Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi"ne katılan kadınlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği ve Türkeli Fitness Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmayla Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında 2,5 ay ücretinin dernek tarafından karşılanacağı spor aktiviteleri ile ilgili Belediye Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Konu ile ilgili katılımcılara bilgi veren TÜDER Başkanı Dursun Demirel, projenin amacı, hedefleri ve süresiyle ilgili toplantıya katılanları bilgilendirdi.


Projenin 10 Temmuz’dan, 7 Ekim’e kadar süreceğini belirten Demirel, projeye katılan bayanlara spor malzemesi hediye edileceğini ve bayanlar için temmuz ayı içerisinde Çatak yayla gezisi organize ettiklerini ifade etti. Demirel, aynı zamanda ücretsiz diyetisyen hizmetinin de sağlanacağını belirterek, projenin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak destek görmesinde emeği geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:09
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