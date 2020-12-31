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Aktüel Turkcell'liler 5 gün boyunca BiP üzerinden kotalarından düşmeden görüşecek
Aktüel

Turkcell'liler 5 gün boyunca BiP üzerinden kotalarından düşmeden görüşecek

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ: -"Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmelerini sağlamak için çalışmalarımız sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:41:17 -
Turkcell'liler 5 gün boyunca BiP üzerinden kotalarından düşmeden görüşecek

İSTANBUL (AA) - Tüm Turkcell'liler 30 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında sevdiklerini internet kotalarından düşmeden BiP ile sesli ve görüntülü arayabilecekler.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, bu yılbaşında da yeni yıl kutlamalarının dijital adresi olacak.

Salgın nedeniyle karantina uygulamasının devam ettiği 30 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında tüm Turkcell'liler BiP ile sesli ve görüntülü görüşmelerini internet kotalarından düşmeden yapabilecekler. BiP'te 10 kişiye kadar kurulan gruplar üzerinden bir araya gelen kullanıcılar ister görüntülü isterlerse de sesli görüşerek hasret giderebilecekler.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Turkcell olarak her zaman önceliklerinin müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmak olduğunu kaydetti.

Tansuğ, salgın döneminde Turkcell'lilerin uzak kaldıkları akraba ve arkadaşlarıyla diledikleri kadar görüşebilmelerine yardımcı olmak için bu yılbaşında da BiP üzerinden yapacakları görüşmeleri kotalarından düşmeden gerçekleştirmelerine imkanı tanıdıklarını belirterek, "Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmelerini sağlamak için çalışmalarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

BiP'te sesli ve görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Apple Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery’den en güncel versiyonu akıllı telefonlarına indirmeleri yeterli.

- 2020'de BiP'ten 30 milyar mesaj gönderildi

2020'de kullanıcılar BiP üzerinden yaklaşık 30 milyar mesaj gönderdi. BiP üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı ise 50 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 3 milyar dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP’in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı.

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