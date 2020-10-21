Turkcell’in yatırımları 50 milyar TL’yi aştı

Toplantılar BİP'te

Pandeminin, telekom sektörünün ne kadar önemli olduğunu, durma ya da hata yapma lüksü bulunmadığını bir kez daha gösterdiğini anlatan Öztürk, “Sektörde uzun yıllar içerisinde gerçekleşmesi beklenen dijital dönüşüm neredeyse 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Bu dönemde talep ya da ihtiyaçlar ne kadar artarsa artsın, Türkiye’nin lider dijital operatörü olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza hız verdik. Bu dönemin getirdiği dinamik koşulları yakından takip ederek müşteri davranışını yakından izledik” diye konuştu. Öztürk, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’e eklenen çoklu görüntülü görüşme özelliği sayesinde kullanıcıların toplantılarını fiziksel olarak bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde yapabildiğini aktardı.

16 milyarlık yeni yatırım

Öztürk, şu bilgileri verdi: “İnternet kullanımının en yoğun olduğu pandemi döneminde bir yandan müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da onlara özel inovatif çözümler sunabildik. Bugünleri düşünerek kuruluşumuzdan bu yana, lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri ve yerli ve milli dijital ürünler de dahil olmak üzere ülkemize 50 milyar TL’lik yatırım yaptık ve bu yatırım her geçen gün artıyor. Bu 50 milyarın yarısından fazlasını son 5 senede yaptık. Önümüzdeki 3 senede de 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz.”