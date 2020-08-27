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Ekonomi Turkcell’in desteği ile pedallar 30 Ağustos’ta Bursa’da dönecek
Ekonomi

Turkcell’in desteği ile pedallar 30 Ağustos’ta Bursa’da dönecek

Turkcell’in iletişim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:06:00 -
Turkcell’in desteği ile pedallar 30 Ağustos’ta Bursa’da dönecek

Yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletseverin katılacağı organizasyonda yarış Bursa Millet Bahçesi’nden başlatılacak. Altıparmak ve Osmangazi’den geçecek bisikletçiler, yarışı yine Bursa Millet Bahçesi’nde bitirecek.

Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek olan GranFondo Bursa, “Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset” sloganıyla düzenlenecek.

Sporcuların bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa’nın sembolik başlangıcında maskeler de takılı olacak. Alandaki sağlık önlemlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak.

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