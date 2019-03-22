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Turkcell’den fiber abonelerine yeni bir yenilik

Turkcell’in bireysel fiber müşterilerinin kullanımına sunulan Kanal Birleştirme Teknolojisi ile kullanıcıların, modemlerini hem uzak hem yakın mesafede en yüksek hız ve verimlilikle kullanabileceği duyuruldu.

22 Mart 2019 Cuma 13:40
Turkcell’den fiber abonelerine yeni bir yenilik

Turkcell’in bireysel fiber müşterilerinin kullanımına sunulan Kanal Birleştirme Teknolojisi ile kullanıcıların, modemlerini hem uzak hem yakın mesafede en yüksek hız ve verimlilikle kullanabileceği duyuruldu.



Turkcell mevcut bireysel fiber Wi-Fi kullanım performanslarını maksimum düzeye çıkaracak bir yeniliği müşterilerinin hizmetine sunduğunu açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Wi-Fi’ı akıllandıran teknolojisi ile bireysel fiber müşterileri, modeme olan uzaklıklarına göre en yüksek Wi-Fi bağlantı hızını sağlayacak frekansa atanacak. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde Turkcell fiber modem, farklı kullanıcı davranışlarına göre, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların 2.4GHz - 5GHz frekansları arasında otomatik geçiş yapmasını sağlayacak.


Kanal Birleştirme tekniğini bireysel fiber abonelerinin modemlerine uygulayan şirket, kararsız hale gelen Wi-Fi frekanslarını optimize ederek müşterilerinin maksimum performans ile internete bağlı kalmasını sağlayacak. Böylece her geçen gün sinyal kirliliği nedeniyle kararsız hale gelen kablosuz ağ frekanslarının performansının azalması önlenerek evde kullanılan internet hızlarındaki düşüşün önüne geçilebilecek.



Dünyanın ilk dijital operatörü olarak müşteri deneyimi ve inovasyon odaklı hareket ettiklerini kaydeden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Müşterilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaptığımız alt yapı yatırımlarından sunduğumuz ürün ve servislere değin her işimizde odağımıza müşterilerimizi alıyoruz. Bu doğrultuda şimdi de bireysel internet abonelerimizin evlerinde daha iyi ve kesintisiz internet deneyimi yaşayabilmeleri için Wi-Fi kullanım performanslarını en üst düzeye taşıyacak yepyeni bir teknolojiyi hayata geçirdik. Mobil’de olduğu gibi fiberin de lideri şirket olarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için en yeni teknolojileri kullanarak öncü olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:40
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