



BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günündeki yarışmalarda yürüyüşte iki Türkiye rekoru kırıldı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde, Turkcell sponsorluğundaki 86'ncı Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.

Gerçekleştirilen yürüyüş yarışında iki Türkiye rekoru kırıldı. 10 bin metre yürüyüş branşının galipleri Ayşe Tekdal ve Salih Korkmaz, yeni rekorlara imza atan isimler oldu.

10 bin metre kadınlar yarışında Ayşe Tekdal, 47.18.03 ile 20 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Eski rekor, 51.21.2 ile Yeliz Ay tarafından 1999 yılında gerçekleştirilmişti.

Akşam saatlerinde yapılan 10 bin metre erkekler yarışında ise Salih Korkmaz, 39.31.96'lık dereceyle adını şampiyonluğa yazdırırken Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorunu 40 dakikanın altına indirdi. Korkmaz, eski rekor olan 40.45.53'lük dereceyi, bir dakikadan fazla geliştirdi.



Salih Korkmaz, aynı zamanda Türkiye şampiyonasında tüm performanslar içinde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) puan cetveline göre en iyi puanı (1150 puan) elde ederek, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından verilen 3 bin liralık birincilik ödülünün de sahibi oldu.

Yarışmalar sonunda en değerli 10 derecenin sahibine para ödülü dağıtıldı.



Kadınlarda Türkiye Şampiyonası'nda yarışan atletler arasında en iyi dereceye 1119 puana karşılık gelen 9.50.29'luk 3 bin metre su engelli derecesiyle Özlem Kaya imza attı. Özlem Kaya'nın ardından Elif Gören (400 metre engelli) ve Tuğba Danışmaz (üç adım), Türkiye Şampiyonası'nın sıralamasında ilk üçü yakalayan isimler oldu.



Türkiye Şampiyonası'nda klasman dışı yarışan misafir atlet Ese Brume ise Bursa'da önemli bir performansa imza attı.

İki hafta önce Erzurum'da 6.96'lık derece yapan Nijeryalı uzuncu Brume, bu kez 7 metreyi aştı. Bursa'da 7.05'lik derecesiyle bu sezon dünya listesinde en iyi ikinci atlayışı yapan Ese Brume, 2019 IAAF listesinde yeniden ikinci sıraya yükseldi.



