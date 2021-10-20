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Aktüel Türkçe öğrenen Filistinli subaylar ilk kuru bitirdi
Aktüel

Türkçe öğrenen Filistinli subaylar ilk kuru bitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda Filistin Askeri Eğitim Merkezi ve Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkçe kursuna katılan 14 Filistinli subaya birinci kuru başarıyla tamamlamaları dolayısıyla sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:37:00 -
Türkçe öğrenen Filistinli subaylar ilk kuru bitirdi

Filistin Askeri Eğitim Merkezinin Batı Şeria’nın Eriha kentindeki kampüsünde gerçekleştirilen törene, Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Askeri Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Bassam el-Cerbi, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, askeri danışman Yüzbaşı Kıvanç Köseoğlu, Kudüs Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Sabahaddin Tarhan ve kurstaki öğrenciler katıldı.

Herkes öğrenmek istiyor

İstiklal Marşı ve Filistin milli marşının okunmasıyla başlayan törende öğrencilere sertifikalarını Büyükelçi Demirer ve Tuğgeneral Cerbi takdim etti.
5 Eylül’de başlayan Türkçe eğitiminin ilk mezunlarını verdiğini dile getiren Demirer, “Burada Türkçe öğrenmek isteyen asker ve subay sayısı oldukça fazla. Zaten bütün Filistinliler Türkçe öğrenmeyi istiyor. Biz de buna cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

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