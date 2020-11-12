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Aktüel Türkçe öğrenen Bosnalı öğrencilerden İzmirli depremzedelere mektup
Aktüel

Türkçe öğrenen Bosnalı öğrencilerden İzmirli depremzedelere mektup

"Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe öğrenen öğrencilerin İzmirli depremzedeler için kaleme aldıkları destek mektupları, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç'a teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:19:45 -
Türkçe öğrenen Bosnalı öğrencilerden İzmirli depremzedelere mektup

SARAYBOSNA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrenciler, İzmirli depremzedeler için dayanışma mektupları kaleme aldı.

Öğretmenleri eşliğinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret eden bir grup öğrenci, ülke genelindeki ilköğretim okulları ve liselerden gönderilen mektupları Büyükelçi Haldun Koç'a teslim etti.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in, Türkiye'nin hem acılarını, hem mutluluklarını paylaşan bir ülke olduğunu belirterek, son olarak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle de çok sayıda dayanışma mesajı aldıklarını aktardı.

Bosna Hersek'teki okullarda Türkçe öğrenen çok sayıda öğrenciden de destek mesajları geldiğini dile getiren Koç, bu mesajların çok duygusal ve değerli olduğunu vurguladı.

Ülke genelindeki 150'ye yakın okuldan gönderilen destek mektuplarının ellerine ulaştığını söyleyen Haldun Koç, öğrencilerin kağıtlara aktardıkları sözcüklerle yüreklere dokunduklarını ifade etti.

4 yıldır Türkçe öğrenen Nejra Satara isimli öğrenci, Büyükelçi Koç'a teslim ettikleri mektuplarda, bu zor zamanlarda İzmir halkı ve İzmirli yaşıtlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

Amsal Kadric isimli bir başka öğrenci ise İzmir'de yaşanan depremi öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, İzmir halkının en kısa sürede bu zor günleri geride bırakması temennisinde bulundu.

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