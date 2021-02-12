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Ekonomi Türk zırhlısının Macaristan’a ilk teslimatı yapıldı
Ekonomi

Türk zırhlısının Macaristan’a ilk teslimatı yapıldı

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatının yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:26:00 -
Türk zırhlısının Macaristan’a ilk teslimatı yapıldı

Benkö, kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim alacaklarını bildirdi. Benkö ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın’ın Macar güvenlik güçlerine teslim töreninde konuştu. Dün 10 Ejder Yalçın’ın teslimatının tamamlandığını; kısa süre içinde 40 zırhlının daha ülkeye ulaşacağını belirten Benkö, Nurol Makina’yla ortak üretim de yapacaklarını kaydetti. Aykol ise Ejder Yalçın’ın en modern teknolojiyle üretildiğini, 4x4 kategorisinde en güvenilir araç olarak görüldüğünü ve dünyanın birçok bölgesinde görev yaptığını ifade etti. Macaristan’ın Ejder Yalçın’ın ihracatının yapıldığı ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğuna dikkat çeken Aykol, Nurol Makina’nın Macaristan’da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın’ı tercih eden dünyadaki 6’ncı, AB’deki ilk ülke olmuştu.

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