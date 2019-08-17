Türk üssü, Suud’u rahatsız etti

Yakup Sarıçiçek

Türkiye, Ortadoğu’daki askeri varlığını güçlendirirken düşmanları çatlıyor...

Körfez ülkelerinde büyük bir rahatsızlığa neden olan Katar’daki Türk üssü yakınlarına, yeni bir üs inşa edildi. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan askeri üs, Suudi Arabistan medyası tarafından mercek altına alındı. Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsız olduğunu gizlemeyen Suudiler, yeni askeri üssü okuyucularına “Türkiye’nin Katar’ı gizli işgali” başlığıyla verip Türkiye’yi karaladı.

Erdoğan’ın işgali!

Bir diğer Suud gazetesi ise, “Doha, Erdoğan’ın işgaline boyun eğdi” ifadesiyle küstahlık yaparken, hazımsızlığını ortaya koydu. Suudi, 2017’de Katar’a uyguladığı ambargoyu kaldırmak için Türk askeri üssünün kapatılması şartını koşmuş, Katar ise bu talebi reddetmişti.