Türk ürünleriyle beslenip kuşanıyorlar

EKONOMİ SERVİSİ

Son yıllarda ihracatta yaşanan artış, gelecek için umut veriyor. 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefi doğrultusunda yeni pazarlara açılan Türk ihracatçılar, mevcut pazarlarda ürün çeşitlendirmesi ve miktar artışını sağlamaya çalışıyor.

RUSLARIN AYAKKABISI TÜRKİYE’DEN

Rusya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerdeki yakınlaşma ihracat rakamlarına da yansıdı. Türk deri sektörü, 2018 yılının ocak-temmuz döneminde Rusya’ya yüzde 64’lük ihracat artışı yakaladı ve 144 milyon dolar döviz geliri elde etti. Rusya’ya deri ürünleri ihracatında aslan payını 91 milyon 707 bin dolarla ayakkabı ihracatı aldı. Türk deri sektörü, Rusya pazarında ihracat rakamlarını daha yukarı taşımak için 27-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Euro Shoes Collection Fuarı’na 27 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, orta ve üst segment ayakkabı ve saraciye ürünlerinin sergilendiği fuarda yeni ticari bağlantılar kurmayı hedeflediklerini, Rusya’ya 2018 yılı sonunda ihracat hedeflerinin 250 milyon dolar olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin 2018 yılında Rusya’ya deri ürünleri ihracatının yüzde 64’lük artışla 144 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Zandar, “İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri ihracat rakamlarımıza yansıyacak” şeklinde konuştu.

FRANSIZLAR KURU İNCİRİ SEVDİ

Kuru incir 2017/18 sezonunda 62 bin ton karşılığı 268 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

En fazla kuru incir ihracatı 39 milyon dolarlık tutarla Fransa’ya yapıldı. Fransa’yı 32,6 milyon dolarlık kuru incir ihracatı ile Almanya izledi. Amerika Birleşik Devletleri ise; 32 milyon dolarlık Türk inciri tercih etti. Kuru incir ihracatında yakalanan başarının çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatına örnek olması dileğinde bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, döviz kurlarının aşırı dalgalandığı süreçte Türk ihracatçılarını soğukkanlı hareket etmeye davet etti.

AMERİKALILAR LEVREK YİYOR

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı ocak-haziran döneminde 485 milyon dolara ulaştı. Yüzde 10’u hava kargo ile gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında ilk sırayı levrek alırken bunu çipura ve alabalık izledi. İhracatçılar 46 ülkeye Türk balığını uçakla gönderirken ABD pazarında deniz levreği büyük ilgi görmeye başladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan ise Türk balığını dünyanın her noktasına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin her 10 balıktan 5’ini hava kargo yoluyla ihraç etmek olduğunu söyleyen Kızıltan, “Özellikle levrek ve çipura türünde dünyanın en iyileri arasındayız. Hem üreticilerin hem de ihracatçılarımızın büyük bir başarısı söz konusu” dedi.