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Aktüel Türk Telekom'dan ofislerde işlem yaptıran 5 bin kişiye fidan hediyesi
Aktüel

Türk Telekom'dan ofislerde işlem yaptıran 5 bin kişiye fidan hediyesi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:53:35 -
Türk Telekom'dan ofislerde işlem yaptıran 5 bin kişiye fidan hediyesi

SAMSUN (AA) - Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı ofislerde işlem yaptıran 5 bin kişiye fidan hediye edilecek.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu ve Çorum'daki 17 ofiste işlem yaptıranlar, kara servi, mavi servi, dişbudak, çınar, akçaağaç ve defne fidanlarına ücretsiz sahip oluyor.

Personel tarafından dağıtımına başlanan 5 bin fidan, vatandaşlar tarafından toprakla buluşturulacak.

"Dikili bir ağacın olsun." sloganıyla başlatılan kampanyada ofisleri herhangi bir nedenle ziyaret eden müşterilerde memnuniyet oluşturma, onları bir armağanla uğurlamanın yanı sıra bölgenin doğasına Türk Telekom vesilesiyle katkı sunulması hedefleniyor.

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