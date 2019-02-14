Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 42 bin 722 seyirci izledi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşmasını toplam 42 bin 722 biletli seyirci izledi.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşmasını toplam 42 bin 722 biletli seyirci izledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadeleyi izlemek için stada toplam 42 bin 722 biletli seyirci geldi. Müsabakayı az sayıda Portekizli taraftarlar da deplasman tribününde takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi.

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