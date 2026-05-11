Teknoloji
Türk Telekom dijital geleceği inşa edecek girişimleri bekliyor

Türk Telekom dijital geleceğin inşası için teknoloji odaklı yenilikçi girişimleri desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom Ventures’ın girişimlere sunduğu kapsamlı hızlandırma programı PİLOT’un 14. dönem başvuruları devam ediyor. Programa kabul edilen ekipler; nakit desteği, Türkiye ve globalde 450'yi aşkın konu uzmanı mentöre, yatırımcı ağına ve iş bağlantılarına erişim, alanında uzman kişilerle kahve sohbetleri, girişimlere özel mobil iletişim paketi, ücretsiz ofis ve güçlü teknoloji altyapısı gibi imkanlarla destekleniyor. 12 haftalık maratonu başarıyla tamamlayan girişimleri ise TT Ventures yatırımı ve ABD’deki özel programa katılarak global pazarlarda güçlenme ve müşterilere erişim, TT Ventures’ın global oyuncularla iş birlikleri ile global yatırımcılardan yatırım alma fırsatı bekliyor.

Türkiye’nin girişim ekosistemini güçlendirme ve dijital geleceğe yön verecek girişimleri destekleme vizyonuyla hareket eden TT Ventures PİLOT hızlandırma programında, geleceğin yerli ‘unicorn’ adayları aranıyor. Teknoloji odaklı girişimlerini küresel ölçeğe taşımak isteyen girişimciler, 14. dönem başvurularını 17 Mayıs tarihine kadar TT Ventures’ın internet sitesi (https://ttventures.com.tr/pilot) üzerinden tamamlayabiliyor.

PİLOT girişim hızlandırma programına kabul edilen girişimler, nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom’un sunduğu geniş iş ağına ve alanında uzman 450’den fazla mentöre erişim imkanı elde ediyor. 12 haftalık yoğun eğitim ve gelişim sürecini başarıyla tamamlayan girişimler, TT Ventures’tan yatırım alma ve ABD’de düzenlenen girişimlere özel tasarlanmış tamamlayıcı programa katılarak dünya sahnesine çıkma fırsatı yakalıyor. Program kapsamında girişimlere ayrıca TT Ventures’ın Türkiye ve ABD’deki ofislerinde çalışma, teknoloji altyapısı ve mobil iletişim desteği gibi kapsamlı imkanlar da sunuluyor. TT Ventures tarafından geliştirilen global iş birlikleri sayesinde girişimler sunumlarını global yatırımcılara ve global şirketlere yaparak onlardan yatırım alma ve iş birlikleri geliştirme imkanlarını elde ediyor.

 

Bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağlayan PİLOT, Türkiye’nin en köklü kurumsal girişimcilik programlarından biri olarak öne çıkıyor. Programdan mezun olan 78 girişim, ekosistemdeki yatırımcılardan aldıkları toplamda 58 milyon dolarlık yatırım ile büyüme yolculuklarını sürdürürken, mezunların toplam portföy değeri 600 milyon dolar barajını aştı. PİLOT, 14. döneminde de yerli teknoloji ekosistemini güçlendirecek ve dünyaya açılacak yeni başarı hikayelerini belirlemeye devam edecek.

