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Türk parasıyla burnunu silmişti! O turist gözaltına alındı
Aktüel Türk parasıyla burnunu silmişti! O turist gözaltına alındı
Aktüel

Türk parasıyla burnunu silmişti! O turist gözaltına alındı

İstanbul'da burnunu sildiği Türk Lirası ile hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 18:58:00 -
Türk parasıyla burnunu silmişti! O turist gözaltına alındı

İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası ile hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.

Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

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Yorumlar

Fatih

Ulan bir de Filistinliymiş. Neyse bir şey demiyorum.
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Vhb.

Dünyanın en zalim ve şerefsiz insanları siyonist olan yahudidir.
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