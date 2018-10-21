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Türk Otomotiv Endüstrisi görücüye çıktı

IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı’na katılan Türk firmaları, Avrupa’nın önde gelen otomobil markalarının yönetimleri ile çeşitli işbirliği ve ihracat bağlantıları sağladı.

21 Ekim 2018 Pazar 10:22
Türk Otomotiv Endüstrisi görücüye çıktı

Almanya’nın Wolfsburg kentinde düzenlenen IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı’na katılan Türk firmaları, Volkswagen başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen otomobil markalarının yönetimleri ile çeşitli işbirliği ve ihracat bağlantıları sağladı.

10 firma ile milli katılım

34 ülkeden toplam 830 tedarikçi firmanın stant açtığı IZB 2018 Fuarı’na Türkiye en fazla katılım sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), IZB Wolfsburg 2018 Fuarı’na 10 firma ile milli katılım organizasyonu düzenledi. Türk firmaların akışkan transfer sistemlerinden, elektrik aksamlarına kadar birçok ürün sergilediği Fuar’a, Türkiye’den Al-Kor Makina, Canel Otomotiv, Erbab Otomat, Erenli Sac Profil, Guvenal Kalip, Haksan Hortum, Orhan Otomotiv, Rözmaş Çelik, Şişecam Otomotiv ve Telsama firmaları katıldı. Fuarda, Türk firmalarının sergilediği ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:22
  1. Almanya
  2. Wolfsburg
  3. IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı
  4. Volkswagen
  5. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
  6. Al-Kor Makina
  7. Canel Otomotiv
  8. Erbab Otomat
  9. Erenli Sac Profil
  10. Guvenal Kalip
  11. Haksan Hortum
  12. Orhan Otomoti
  13. Rözmaş Çelik
  14. Şişecam Otomotiv

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