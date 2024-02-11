Türk ordusundan küçük Ayşima’ya büyük jest
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Ayşima, uzun uğraşlar sonunda kurtarılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı ekipleri Ayşima'yı ziyaret ederek ona hediyeler verdi. Ordu mensuplarının Ayşima'yı unutmadan takip etmesi, ailesini ve okulunu ziyaret etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk ordusu; dünyanın hiçbir ordusunda seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerini akıllara getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı personeli, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da kurtarılan Aysima'yı evinde ziyaret etti.
MSB'nin paylaşımında, "Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık" ifadeleri yer aldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin 160'ıncı saatinde Adıyaman'da kurtarılan Aysima'nın evinde ziyaret edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman'da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160'ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık." denildi.
SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'nın küçük Ayşima'yı yakından takip ettiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık. Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık." ifadelerine yer verildi.
OKULDA TATBİKAT
Ayşima'yı ziyaret eden ekip daha sonra eğitim gördüğü okula gitti.
Öğretmenleri de ziyaret edene ekip, öğrencilere depremde yapılması gerekenleri aktardı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
"Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik. Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz"
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