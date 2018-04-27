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Türk okçular finalde!

Çin'de süren Dünya Kupası okçuluk müsabakalarında Türkiye, karışık takımlarda 2 ayrı kategoride madalya arayacak.

27 Nisan 2018 Cuma 10:48
Türk okçular finalde!

Şanghay kentindeki organizasyonun ilk ayak yarışlarında Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan olimpik yay karışık takımı finale yükseldi.

Yarı finalde ABD'yi yenen milli takım, 29 Nisan Pazar günü finalde Güney Kore ile altın madalya için yarışacak.

Makaralı yay karışık takımı ise yarın üçüncülük müsabakasına çıkacak. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan milli takım, yarı finalde Güney Kore'ye kaybederek, Hindistan'ın rakibi oldu.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:48
  1. Yasemin Ecem Anagöz
  2. Mete Gazoz

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