Türk müteahhitleri dünya ikincisi oldu

Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, müteahhitlik firması sayısı ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017’de listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin (Engineering News Record), müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi açıklandı. Uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü 2017’de yüzde 3,1 artış göstererek 482 milyar dolar oldu. Pazar, 2013’te 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste yüzde 4,1 azalarak 2015’te 501 milyar dolara, 2016’da ise yüzde 6,4 daralmayla 468 milyar dolara geriledi.

TÜRKLER YERİNİ KORUDU

Uluslararası müteahhitlik pazarının yönünü yeniden yukarıya çevirdiği 2017’de Türkiye performansını büyük ölçüde koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer alırken pazar payında bir miktar düşüş yaşadı.

Küresel inşaat sektöründe son yıllardaki küçülmeye rağmen ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2016’da 40’tan 46’ya yükselmişti. Bu sayı 2017 yılında değişmedi. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013’te yüzde 3,8 iken 2014’te yüzde 4,3, 2015’te yüzde 4,6, 2016’da yüzde 5,5 oldu. 2017’de ise bu oran yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu’da yüzde 9,1’den yüzde 9,7’ye yükselirken, Asya’da yüzde 7’den yüzde 4’e geriledi. Afrika’da yüzde 5,1’lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa’da bu oran yüzde 6,5’ten yüzde 6,8’e yükseldi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm dünyada referans olarak kabul gören devler liginde 43’ü Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi, toplam 46 firmayla küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen yerlerini korumanın, Çin’den sonra ikinci sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sektörün bu yılın ilk yarısında da yurt dışında gösterdiği yeni iş tutarındaki 9,2 milyar dolarlık performansın ümit verici olduğuna işaret eden Yenigün, ”Önümüzdeki dönemde, belirgin düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecektir. Rusya ile ilişkilerimizdeki normalleşmenin yanı sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, 2018’de yurt dışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Birliğimiz öncülüğünde, yurt içinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider ‘Türk Müteahhitliği’ markasını oluşturarak, Türk müteahhitlerinin uluslararası pazardan aldıkları payın 2030’larda yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi en önemli hedefimizdir.’”