Türk medya devi resmen iflas etti

Bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV'yi barındıran Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. resmen iflas etti.

1992 yılında Londra'da kuruldu

İflas ve konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. 1992 yılında merkezi Londra'da kurulan ve Türkiye'de yayın yapan ilk özel radyolardan olan Number1 FM iflas etti.

Karar 17 Ocak'ta alındı

Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren ve bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV'yi barındıran şirket hakkında, 17 Ocak tarihi itibariyle iflas kararı alındı.

İşte iflas kararı: