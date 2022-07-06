Türk Lirasına köklü çözüm: Gerçek Hayat’tan 'altın lira' dosyası!

Gerçek Hayat, 1081. sayısında Türk Lirasının değer kaybına köklü bir çözüm yolu öneriyor.

Türk parasının enflasyon karşısında eriyip döviz karşısında değer kaybına uğraması, ekonomiye olumsuz yansımanın yanı sıra toplum huzurunu sarsacak psikolojik hasarlara da yol açıyor. Özel sayı tadındaki bu sayıda, Türk Lirası’nın altına endekslenerek güçlenmesi tezi, uzman isimler tarafından ele alınıyor.

Kemâl Özer, “Tek Çâre Altın Lira” başlığıyla kaleme aldığı yazıda Türk lirası ve dolayısıyla Türk ekonomisi için yegane çıkış yolunun “altın lira” olduğu gerçeğinin altını çiziyor.

Süleyman Şahin, Türk ekonomisini yakından takip eden John Hopkins Üniversitesi’nin dünyaca meşhur ekonomi profesörü Steve Hanke ile “altın lira” üzerine özel bir röportaj gerçekleştirdi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ile TVNET Ekonomi Şefi ve aynı zamanda Z Raporu Dergisi Yazı İşleri Müdürü Semra Karabaş ve bu sayının Yuvarlak Masa Sohbetine konuk oldular ve altın konusunu uzman gözüyle ele aldılar.

Altın TL nasıl olacak?

Gerçek Hayat, kapak mevzuunda altın lira önerisini şu şekilde ele alıyor:

“1 gr altına karşılık bin liralık bir banknot, 500 (0,5 gr), 200 (0,2 gr, 100 (0,1 gr), 50 (0,05 gr), 20 (0,02 gr), 10 (0,01 gr), 5 (0,005 gr) ve tablodaki gibi kuruşlar.

Elbette bu değer şart değil. Gerçekçi olmak şartıyla, devlet farklı bir değer atfında da bulunabilir.

1000 TL=1 gr altın TL

500 TL=0,5 gr altın TL

200 TL= 0,2 gr altın TL

100 TL=0,1 gr altın TL

50 TL=0,05 gr altın TL

20 TL=0,02 gr altın TL

10 TL=0,01 gr altın TL

5 TL=0,005 gr altın TL

1 TL=0,001 gr altın TL

50 K=0,00050 gr altın TL

25 K=0,00025 gr altın TL

10 K=0,00010 gr altın TL

5K=0,00005 gr altın TL

1K=0,00001 gr altın TL

Bu sistemde temel esas şu ki, basılan para kadar fiili altın gerekiyor. Türkiye'nin bu altını var. Bu altın Merkez Bankasında değil, hazinenin kasasında duracak. Anayasa ile güvence altına alınacak, çıkarılacak kanun ile de yeni “Altın TL”nin işleyişi belirlenecek.”

Altın Lira’ya dair bu işin nasıl yapılacağı mevzuunu derginin diğer sayfalarında bulabilirsiniz.

Aylık Baran Dergisi olarak da yıllarca Türk Lirası’na karşılık olarak Altın Lira’yı önerdik ve çözümünün de nasıl olacağını madde madde sıraladık.

Türk Lirası’nın altına endekslenirse neler olabileceğine dair maddeleri de aşağıdaki makalemizden okuyabilirsiniz.