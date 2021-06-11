Türk Kızılay’ı 153 yaşında!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ayrım yapmaksızın bütün insanların acılarına merhem olmak amacıyla hizmet veren Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ayrım yapmaksızın bütün insanların acılarına merhem olmak amacıyla hizmet veren Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, insanın hayatını ve sağlığını korumak, ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi haline gelen Türk Kızılay'ının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Altun paylaşımında, “Dünyanın en ücra köşesinde göründüğünde o hilal, bilinir ki oraya merhamet gelmiştir. Türkiye’nin vicdan ve iyilik hareketi #Kızılay153Yaşında” ifadelerini kullandı.