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Aktüel Türk Kızılay'dan Yemenli öğrencilere eğitim desteği
Aktüel

Türk Kızılay'dan Yemenli öğrencilere eğitim desteği

Geçici başkent Aden'deki okullara 45 yazı tahtası kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:44:42 -
Türk Kızılay'dan Yemenli öğrencilere eğitim desteği

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'de hükümete ait okullara eğitim desteğine devam ederek, 45 yazı tahtası kurdu.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftadır, Aden'deki yetim çocuklara okul kıyafeti ve eğitim gereçlerinin yer aldığı 1000 okul çantasının ulaştırıldığını söyledi.

Aydın, Aden ilinde yer alan El-Mansura ile Hur Maksur kentlerindeki okullara 45 yazı tahtası kurulduğunu belirtti.

Türk Kızılay yetkilisi, söz konusu yardım faaliyetlerinin Aden'deki eğitim sektörüne çeşitli yardımların yapılması, yoksul ve yetim öğrencilere destek olunması çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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