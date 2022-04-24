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Aktüel Türk halkına armağanımız! Pakistanlı iki kardeş İstiklal Marşı okudu
Aktüel

Türk halkına armağanımız! Pakistanlı iki kardeş İstiklal Marşı okudu

Pakistan’ın Lahor şehrinde, 10 ve 12 yaşındaki Czar kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:03:00 -
Türk halkına armağanımız! Pakistanlı iki kardeş İstiklal Marşı okudu

Lahor’da İstiklal Marşı’nı Türkçe okumaya ve geleneksel Pakistan enstrümanlarıyla çalmaya gayret eden Riyan ve Isaac Czar’ın çalışması yaklaşık 4 ay sürdü.
Çocukların annesi Mahira Czar, çocuklarıyla ailecek çalıştıklarını belirterek, “Biz bu çalışmayı Pakistan halkı adına Türk halkına armağan ediyoruz” dedi.

İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin Pakistan’ın geleneksel vurmalı çalgısı “tabla” enstrümanıyla yapıldığını ifade eden Mahira Czar, “Bu bizim çocuklarımızdan Türk çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi” diye konuştu.

Çocuklarının daha önce de farklı uluslara ait milli marşları seslendirdiğini anlatan Czar, İstiklal Marşı’nı seslendirmekten ve böyle bir günde bunu paylaşmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Czar kardeşlerin İstiklal Marşı çalışması, YouTube üzerinden de paylaşıldı.

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