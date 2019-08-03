0553 313 94 23

Türk hacıları için Arafat’ta klimalı çadırlar kuruluyor

Hac için Mekke’ye akın akın gelen hacı adayları, en önemli farz olan Arafat vakfesine hazırlanıyorlar.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:38
Türk hacıları için Arafat’ta klimalı çadırlar kuruluyor

Hac için Mekke’ye akın akın gelen hacı adayları, en önemli farz olan Arafat vakfesine hazırlanıyorlar. Hac organizasyonu içinde en zor ve en önemli çalışma olan Arafat Vakfesi’ne Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kiraladığı şirketlerde yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar.


Son yıllarda hac görevinin yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle Diyanet, Arafat Ovasında hacılarımızın sıhhat ve selameti için büyük klimalı çadır uygulamasına geçti. Her bir hacı adayı için günlük 300 riyal (500 TL) masraf edilerek 20 derece serinlikte ayarlanan çadırlar kuruluyor. Bir günlük ibadet için 10 gün öncesinde çalışmaya başlayan firma görevlileri sahra cinsi yüksek tavanlı çadırları kurarken, endüstriyel klimaların tesisatlarını da çekerek hacılarımızın rahatını temin ediyorlar. Ağustos ayında 45 derece sıcakta bir gece önceden Arafat vakfesine çıkacak Türk hacıların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları da isteniliyor. Diyanet yetkilileri önceki yıllarda Arafat’ta rahatsızlanan ve hayatını kaybeden hacı adaylarının, son 2 yılda kullanılan klimalı çadırlar sayesinde yok denilecek seviyeye indiğini söylediler. Hac ibadetinin en doğru ve hislerin yüksek seviyede gerçekleştirilebilmesi için gayret sarfeden Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı, Suudi Arabistan’da en iyi organizasyonu gerçekleştiren kurum olarak her yıl birinci seçiliyor. Arafat’a intikaller, Terviye günü denilen 8 Zilhicce Cuma günü ikindiden sonra başlıyor. Türk kafilesine tahsis edilen otobüsler 7-8 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Arafat Ovası’na hacı adaylarını Arife günü öğle saatine kadar taşıyorlar. Hacı adaylarının tuvalet ve abdest ihtiyaçlarını karşılamaları içinde çadırların arasında helalar aktif ediliyor. Tecrübeli hacı adayları Arafe günü Türk hacılarının bulunduğu alana 1 kilometre mesafede olan Cebel-i Rahme tebesini de ziyaret ediyorlar. Ancak hacıların büyük kısmı Arafat vakfesinde dua ve zikir ile meşgul olduğundan gelemeyenler için önceden Cebel-i Rahme’ye ziyaretlerde gerçekleştiriliyor. Bu arada, Şafi mezhebinde olanların şeytan taşlama süresince kaldıkları Mina bölgesindeki çadırlarında kurulumuna Suudi yetkililer başladılar. Hacılar, Arafe günü akşam güneşin batmasından sonra Müzdelife Vakfesi için 8 kilometre aşağıya iniyorlar. Müzdelife’de sabah karşı harekete geçen hacılar, Cemerat denilen bölgede sabaha doğru şeytanı taşlayarak otellerine dönüyorlar. Arafat, Müzdelife, Mina bölgesinde çok yoğun yaya trafiğinde izdiham ve can kaybı olmaması için yaya güzergahları ülkelerin kullanacakları tahsisli yollar belirlenerek gerçekleştiriliyor. Cemerat, yani şeytan taşlamanın 3 kata çıkartılması ile büyük izdihamların önüne geçiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor
    1. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    2. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    3. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    4. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    5. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    6. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    7. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    8. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    9. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    10. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    11. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    12. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    13. İzmir'de orman yangını
    14. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    15. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    16. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    17. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    18. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    19. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    20. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    21. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    22. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    23. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    24. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    25. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    26. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    27. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    28. 2019 PMYO sınav başvuruları nereden..
    29. Esnafa 1 milyar 100 milyon lira kredi
    30. Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı