0553 313 94 23

Türk genci, tasarımıyla teknoloji dünyasında gündem oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Furkan Kasap, Apple MacBook Pro'lar için geliştirdiği tasarımla dünya teknoloji basınının gündemine oturdu - Yaptığı tasarımla MacBook'ların klavyesinin üzerine bulunan touch bar'a akıllı telefon uygulamalarını konumlandıran Kasap, 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde haber oldu- Furkan Kasap:- "Klavyede yazarken ekrandan projemizi kapatmadan, klavyenin üstünden Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızı kullanabilmeyi öngördüm" - "Konsept çalışmalarımdaki asıl amaç markalara ilham vermek, var olan bir şeyin gelişmiş bir versiyonunu tasarlayıp nasıl kullanılabileceğini göstermek"

31 Ocak 2019 Perşembe 10:55
Türk genci, tasarımıyla teknoloji dünyasında gündem oldu

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kasap, Apple MacBook Pro'lar için geliştirdiği tasarımla dünya teknoloji basınının gündemine oturdu.

Yaptığı tasarımla, MacBook'ların klavyesinin üzerinde bulunan touch bar'a (fonksiyon tuşları bölümü) akıllı telefon uygulamalarını konumlandıran Kasap, tasarımıyla İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde haber oldu.

Furkan Kasap'ın geçen yılın ağustos sonunda tasarladığı Apple MacBook Pro Touch 2018 konsepti, web siteleri tarafından okurlarına "akılalmaz bir Mac klavye" gibi ilgi çekici başlıklarla duyuruldu.

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarım merakının ilkokulda iki boyutlu araba çizerek başladığını ve ortaokulda da photoshop'u kullandığını ifade ederek, yaptığı çizimleri dijitale aktarmaya başlamasının ardından 3 boyutlu animasyon programlarını öğrendiğini anlattı.

Kasap, "Otomobil tasarımcısı olmak istiyordum. Lise sonda endüstriyel tasarım bölümünü okumam gerektiğini keşfettim. Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına hazırlandım. O dönemde aynı zamanda çalıştığım için ilk 2 yıl olmadı, üçüncü yıl okula girdim." şeklinde konuştu.


- "Şu an çok küçük bir touch bar var"


Apple'ın MacBook Pro'larda uygulamaya başladığı touch bar'ları daha özgün hale getirmek için bir çalışma yaptığını anlatan Kasap, şunları kaydetti:

"Yeni özellikler eklesem nasıl olur diye düşündüm. Mesela, şu an çok küçük bir touch bar var. Sadece ses açma kapama ya da kapatma gibi şeyler yapılabiliyor. Bunu daha iyi hale, daha büyük bir hale nasıl getirebilirim diye düşündüm. Bilgisayarda çalışırken telefonla da ilgilenmemiz gerekebiliyor. Hem bilgisayarla hem telefonla uğraşmamak için klavyelerin üzerinden, dokunmatik klavyenin üzerinden nasıl telefondaki uygulamalara erişebileceğimizi düşündüm. Klavyede yazarken ekrandan projemizi kapatmadan, klavyenin üstünden Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızı kullanabilmeyi öngördüm."

Furkan Kasap, söz konusu tasarımıyla Instagram, Facebook, Twitter ve FaceTime'ın klavyede kullanılabileceğini belirterek, mesaj geldiğinde ekrandaki sekmelere dokunmadan bunu klavyenin üzerindeki ekrandan yönetmenin mümkün olacağını kaydetti.

Bir tasarımcı olarak insanların yaygın olarak kullandığı cihazları üreten tasarımcılara alternatif önerdiğini ifade eden Kasap, "Konsept çalışmalarımdaki asıl amaç markalara ilham vermek, var olan bir şeyin gelişmiş bir versiyonunu tasarlayıp nasıl kullanılabileceğini göstermek." dedi.


- Arkadaşlarına "Apple yapmış gibi" iletti, beğenip beğenmediklerini sordu


Genç tasarımcı Kasap, MacBook Pro 2018 Touch konseptini 2 günlük bir çalışmanın ardından tamamladığını, çalışmayı önce kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, ardından da yakın arkadaşlarına "Bunu Apple yapmış, sizce nasıl olmuş?" diye sorarak tepkilerini ölçtüğünü söyledi.

Kasap, tasarım konseptinin yakın çevresinden "tam not" almasının ardından bunu, dünyaca ünlü teknoloji tasarım blogu Yanko Design'a gönderdiğini, blogun da bunu takipçileriyle paylaştığını anlattı.

Yanko Design paylaşımının ardından Forbes, Digital Trends, The Next Web ve Yahoo Finance gibi küresel internet haber sitelerinde haber olduğunu aktaran Kasap, tasarımın 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde yer aldığını aktardı.

Kasap, projenin ardından çeşitli iş birliği talepleri aldığını ifade ederek, "Amaç bunu üretmek değil. Bunu üreterek yazılımını yapamam. Amacım fikir vermek, fikrin çalıştığını göstermek. Bunu yapabilecek olan yine Apple'dır." dedi.

Tasarıma ilgi duyan öğrencilere "uygulama öğrenin" tavsiyesinde bulunan Kasap, projelerin tasarım ihtiyacı için birilerine bağımlı olmamak adına her girişimcinin, tasarım programlarından birini ya da birkaçını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:55
  1. Apple Macbook Pro Touch 2018
  2. Furkan Kasap
  3. Tasarım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'e altyapıdan iki takviye
    1. Medipol Başakşehir'e altyapıdan iki..
    2. Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha..
    3. Ev kadınlığından yurt dışına ürün..
    4. Baradey'den Mısır'a insan hakları..
    5. "Gönüllü YÜZ" projesi
    6. Sivasspor'a dünyaca ünlü yıldız Bojan..
    7. GRAFİKLİ - Asya Kupası'nda final..
    8. Yoğurt kabından uyuşturucu çıktı
    9. Fehmi Koru'dan tepki çekecek FETÖ..
    10. Kırgızistan Türkiye ile sosyal..
    11. "Devleti ve toplumu inşa etmek..
    12. AK Parti aday tanıtım toplantısı
    13. İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor
    14. "Temel liselerin çoğunluğu dönüşümünü..
    15. AB vize ücretlerini 80 euroya çıkarıyor
    16. Cari açık 2019'da düşüşünü sürdürecek
    17. Buzulların altından 40 bin yıllık..
    18. Gaming İstanbul oyunseverlere..
    19. Bankaların mevduata ödediği faiz 150..
    20. Taksit ve modaya uyum kaygısı israfı..
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek