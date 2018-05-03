Türk futbolunun ekonomisi dudak uçuklattı!

The Grand Tarabya Hotel'de gerçekleştirilen organizasyonun açılışında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbol dünyasından çok sayıda kişi hazır bulundu.

TÜRK FUTBOLUNUN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ 700 MİLYON AVRO

Açılış bölümünde konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, futbolun sürekli gelişen büyük bir endüstri olduğunu vurgulayarak, "Avrupa futbolunun ekonomik büyüklüğü 14 milyar dolar. Türkiye'de ise ekonomik büyüklük 700 milyon avro seviyesinde. Federasyon olarak son 10 yılda bütçemiz, 143 milyon liradan, 669 milyon liraya ulaştı. Bugün uluslararası 15 marka sponsorumuz ve tedarikçimiz. Bugün itibarıyla 150 milyon lirayı aşan bir sponsor gelirimiz var. Son 10 yılda naklen yayın gelirlerinde çağ atladık. On yıl önce yayın geliri 185 milyon lirayken, bu sezon 2 milyar liraya dayandı. Bu büyüme çok şeyi anlatıyor. Türkiye ekonomisi düzelip, dünya çapında söz sahibi oldukça, hem futbol ekonomimiz yükseldi hem de Avrupa'da söz sahibi olduk. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi doğrultusunda, futbolumuzu da daha yukarılara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

YENİ STADLAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve futbola olan destek politikalarının önemine dikkati çeken Demirören, "Ülkemizde 40'a yakın yeni stadın yapılması sağlandı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Destekleriyle Türk futbolu gelişerek büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ülke futbolunda kendilerini üzen durumların da bulunduğunu aktaran Demirören, şunları kaydetti:

"Maalesef büyümenin getirdiği borçlanma, özellikle büyük kulüpler için çözüm bekleyen önemli bir sorun haline geldi. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu, 7 milyar liraya, 4 büyüklerin toplam borcu ise 6 milyar liraya ulaştı. Gelirler 3,3 milyar lira seviyesindeyken, giderler 4,5 milyar lira. Yani her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Yabancı oyunculara sözleşmelerle taahhüt edilen rakam ise 924 milyon avro. Avrupa kupaların katılan takımları önce UEFA denetliyor. Şu anda UEFA'da taslak çalışması biten ve yönetimden geçmek üzere olan yeni bir düzenleme mevcut. Burada net borç ve gelir oranlı bir sınırlama olacak. Biz de uyarlayarak uygulamaya yönelik önümüzdeki süreçte çalışmalar yapacağız. Türk futbolunun bu sorundan kurtulması için çözümler üretmeliyiz. Çıkacak yeni yasalarla, borç yapılandırmalarıyla mevcut mali sorunların çözüleceğine inanıyorum. Özellikle faiz sarmalından kurtulmak çok rahatlatıcı olacaktır. Çözüm; yıldızları tüketmek değil, yeni yıldızlar üretmektedir. Altınorduları çoğaltmak, Cengiz Ünderleri yetiştirmektir hedef. Birlik ve beraberliğimizi sağlarsak, başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanıyorum ki bu kenetlenme ile 2020 Şampiyonlar Ligi finalini, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize getireceğiz."

Demirören, gelecek süreçte Süper Lig yayın gelirinin de 600 milyon dolardan, 1 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.