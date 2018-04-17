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Türk futbolunun efsane takımı yorgun düştü!

Daha önce Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Ünal Karaman, açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 18:40
Türk futbolunun efsane takımı yorgun düştü!

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcularda uzun süre mağlup olmalarından kaynaklanan bir özgüven yetersizliğinin yaşanabileceğini belirterek, "Her ne kadar bunu oyuncularımızın üzerinden atmaya çalışsak da bunda biraz zamana ihtiyacımız olabiliyor. Artık olan oldu. Bu vakitten sonra yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen ilk takım olan Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesi açıklama yapan Karaman, ligde herhangi bir şaibeye yer vermemek için en ideal kadrolarıyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Bunu Bursaspor maçında da net bir şekilde göreceksiniz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Kendi bireysel hatalarımızdan, basit top kayıplarından oyun kalitesinde zaman zaman bocalama söz konusu oluyor. Onun dışında son derece ciddi, disiplinli duran ve rakibine kolay kolay pozisyon vermeyen bir Karabükspor var ama maalesef bunların ötesinde kontra atak yönünde sıkıntılarımız var" dedi.

"BU VAKİTTEN SONRA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Futbolcularda uzun süre mağlup olmalarından kaynaklanan bir özgüven yetersizliğinin yaşanabileceğini aktaran Karaman, "Her ne kadar bunu oyuncularımızın üzerinden atmaya çalışsak da bunda biraz zamana ihtiyacımız olabiliyor. Artık olan oldu. Bu vakitten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Başarmış olan bazı oyuncularla, profesyonel olarak bir çok eksiğini gidermiş bir Karabükspor olarak inşallah lige hazırlanabilirsek biraz daha zaman kazanmış oluruz" diye konuştu.

"ALT TARAFTA ÜST TARAFTA KARIŞIK"

Bursaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Karaman, "Bizim maçı ve önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı maçı 6 puanla geçmek isteyecekler ki ligde bir nefes alsınlar. Eğer 6 puan alamadıkları takdirde küme düşmenin içerisinde olacak. Alt tarafta üst tarafta karışık. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz bir çok şey vardır. Güç vardır, yetenek vardır, maça hazırlanış vardır, işin psikolojisi vardır. Psikolojik anlamda kim ayakta kalacak olursa, zorluğa karşı ben o direnci gösterebilirim diyen kupayı kaldıracak diğerleri de ligde kalma sevinci yaşayacak" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 18:40
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