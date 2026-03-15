Türk futbolunun acı kaybı! Bakan Bak’tan 20 yaşındaki Baran Alp için taziye mesajı!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaklaşık 1,5 yıldır amansız kanser hastalığıyla mücadele eden ve henüz 20 yaşında hayata gözlerini yuman İstanbulspor'un genç yeteneği Baran Alp Vardar için derin bir üzüntüyle taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, genç futbolcunun vefatının spor camiasını yasa boğduğunu ifade etti.
Bakan Bak, NSosyal’deki hesabından paylaşımında, "Baran Alp kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, İstanbulspor ve futbol camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
