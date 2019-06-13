0553 313 94 23

Türk futbolunun acı günü

- A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has hayatını kaybetti

13 Haziran 2019 Perşembe 14:47
Türk futbolunun acı günü


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden vefat ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı yüksek divan kurulu üyemiz, eski milli futbolcu Şeref Has'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı. Mekanı cennet olsun."

1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şeref Has, Beyoğluspor'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Milli takım ve Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:47
  1. Futbol
  2. Şeref Has

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam
    1. Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam
    2. MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten destek..
    3. Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın..
    4. İnönü’ye ziyaretçi akını
    5. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    6. Burdur’da su baskınları tarım..
    7. Sınav gününde belediye otobüsleri..
    8. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    9. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    10. Öldürülen PKK'lı, Sancaktepe..
    11. GAÜN’de patent konuşuldu
    12. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    13. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    14. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    15. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    16. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    17. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    18. İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
    19. Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep..
    20. Matematik şampiyonları ödüllendirildi
    21. ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci..
    22. Motosikletle, hafif ticari araç..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel..
    24. Evini ateşe verirken kendisini de yaktı
    25. Hafif ticari araç evin çevre duvarına..
    26. Concon için itfaiye ekipleri seferber..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi..
    28. Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i..
    29. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    30. Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu