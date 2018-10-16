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Türk futbolculara kötü haber!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de oynayan Türk futbolcuların dövizle sözleşme yapamayacaklarını kesin olarak açıkladı...

16 Ekim 2018 Salı 08:30
Türk futbolculara kötü haber!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sözleşmelerde TL’ye dönülmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının ardından en çok merak edilen konuların başında gelen futbolcuların sözleşmelerine ilişkin kafalardaki sorulara cevap verdi. “Futbolcuların ücretleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenebilir mi?” sorusuna Hazine şu çarpıcı cevabı verdi:

YABANCI FUTBOLCULARA DÖVİZLE ÖDEME... “Futbolcu ücretleri iş sözleşmesi kapsamında olup, Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan futbolcuların ücretlerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenmesi mümkündür."

YERLİ FUTBOLCUYA DÖVİZ YASAK... "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunan futbolcuların Türkiye’de yerleşik kulüplerle yapacağı sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün değildir.”

TL'YE DÖNMEYENE CEZA VAR... Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sözleşmelerde TL’ye dönülmezse 6 bin 300 lira ile 55 bin lira arasında idari para cezası söz konusu olacak. Para cezası sözleşmeyi imzalayan iki taraf için de ayrı ayrı kesilecek. Cezadan sonra aynı şey tekrarlanırsa bu cezalar iki katı uygulanacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 08:30
  1. futbol
  2. Türk lirası
  3. sözleşme

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