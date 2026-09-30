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Ekonomi Türk edebiyatı Cakarta'da dünya sahnesinde! Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı!
Ekonomi

Türk edebiyatı Cakarta'da dünya sahnesinde! Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı!

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Türk edebiyatı Cakarta'da dünya sahnesinde! Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı!

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nin desteğiyle kapılarını açan Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye ulusal standıyla yerini aldı. 4 Ekim'e kadar sürecek olan dev organizasyonda, Türk kültürünü ve zengin edebiyatını uluslararası kitapseverlerle buluşturmak için geniş kapsamlı bir hazırlık yapıldı.

Türkiye, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce kitapseveri seçkin eserlerle buluşturmayı amaçlayan Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'na ulusal standıyla katılıyor.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, bugün başlayıp 4 Ekim'e kadar devam edecek Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'na Türkiye de ulusal standıyla katılıyor.

Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak, yayıncılık alanında yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığının prestijli yayınları, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillere çevrilmiş Türk edebiyatı eserleri ve çağdaş Türk edebiyatına ait yaklaşık 1051 eser burada sergilenecek.

Ayrıca Bakanlık desteğiyle 10 yayınevi ve 4 telif ajansı fuara katılarak uluslararası görüşmeler yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda dünya çapında başarıyla yürüttüğü TEDA programının da tanıtımını sağlayarak Türk kültür ve edebiyatının dünyadaki etkinliğini ve bilinirliğini artırmayı amaçlamakta.

2005'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen TEDA–Çeviri ve Yayım Destek Programı, Türk edebiyatının dünyaya açılmasına önemli katkılar sunmakta.

Bugüne kadar 101 ülkede, 70 dilde, 4 bin 832 eser TEDA desteğiyle yayımlandı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan da fuarın açılışında yer aldı.

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