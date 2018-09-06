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Türk basketbolunun efsanesi yaşamını yitirdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Türk basketbolun efsane ismi İsmet Badem, hayatını kaybetti.

06 Eylül 2018 Perşembe 17:37
Türk basketbolunun efsanesi yaşamını yitirdi

Basketbolun efsane ismi İsmet Badem trafik kazasında hayatını kaybetti. İsmet Badem daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

İSMET BADEM KİMDİR?
1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor'da yıldızı parlayan İsmet Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giydi.

Aktif basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı. Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993 yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu'nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı. Spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştır. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 17:37
  1. Samsun
  2. İsmet Badem
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
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