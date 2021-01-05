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Aktüel Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı
Aktüel

Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:50:41 -
Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı

ANKARA (AA) - Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca, Türk Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesi'ndeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı." ifadelerine yer verildi.

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