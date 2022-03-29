‘Türk Aksakallılar Birliği zamanın talepleriyle kuruldu’

YENİ AKİT ANKARA

Türk Aksakallılar Birliği’nin kuruluşuna dair görüşlerini belirten Elvin Hasan, “Öncelikle örgütün kurucusu Ramin Ahmadov'u ve kurucularını yürekten kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün Türk dünyasında bu tür organizasyon ve derneklerin kurulmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Derneğin faaliyetlerini bilimsel ve akademik yönde takip edeceğiz. Türk dünyasının sosyo-kültürel ve sosyal alanlardaki etkinliğini artıracaktır. Türk Aksakallılar Birliği dönemin taleplerine göre oluşturuldu diyebilirim. Sevinmeli ve desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başarılı projeleri hayata geçirecektir

Elvin Hasan, Türk Aksakallılar Birliği’nin de bu sürece katkı sağlamada başarılı bir rol oynayabileceğini belirterek şunları söyledi: “Türk Aksakallılar Birliği başarılı projeleri hayata geçirecektir. Şimdi birlik Türk dünyası ile ilgili etkinlikler düzenliyor. Kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışıyor”