Turizm ve vakıflara yeni düzenleme: Vakıflar Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Turizm, kimlik bildirme ve vakıf kültür varlıklarının yönetimine dair önemli düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREM BÖLGESİ ACENTELERİNE AİDAT MUAFİYETİ

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na eklenen geçici madde uyarınca, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinden 2025 yıllık aidatları alınmayacak. Ayrıca, bu acentelerin önceki dönemlere ait aidat borçları da herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.

MARİNALARA VE DENİZ TURİZMİNE KİMLİK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklikle, marinalar, liman ve kıyı tesisleri kanun kapsamına dahil edildi. Böylece gemi ve deniz turizmi araçlarında konaklayan kişiler için kimlik bildirim yükümlülüğü netleştirildi. Aynı kanunda, idari para cezalarının tekrarında uygulanacak yaptırımlar artırılarak, dördüncü ihlalde işletme ruhsatının iptal edileceği hükme bağlandı.

BELGESİZ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE HER BİR İLAN İÇİN 25 BİN LİRA CEZA

Turizmi Teşvik Kanunu'na eklenen hükümler, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamdaki tanıtım ve satışına yönelik yaptırımları artırdı.

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, ihlale konu içeriklere erişimin engellenmesine karar verebilecek.

MAZBUT VAKIFLARA TAHLİYE VE DEVİR DÜZENLEMESİ

Vakıflar Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, vakıf yoluyla ortaya çıkmış olup zaman içinde Hazine, belediye veya diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakıflara devredilecek.

Başvuru yapmayan tahliye edilecek: Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kiracılık ilişkisi nizalı şekilde devam edenler, işgalci durumda olanlar ve taşınmazları ticari amaçla kullanan mevcut kiracılar için kritik bir süre tanındı:

Bu kişilerin, borçlarının bulunmaması, açtıkları davalardan feragat etmeleri ve yeni kira şartlarını kabul etmeleri halinde, yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapmaları koşuluyla 5 yıla kadar kira sözleşmesi yapılabilecek.

Bu kapsamda başvuru yapmayan işgalciler, Devlet İhale Kanunu doğrultusunda tahliye edilecek.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI İLE İLGİLİ UNSURLAR "KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI" SAYILACAK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'da da değişiklikler yapıldı. Tarihi alanda işlenen suçlara ilişkin davalarda, iddianamenin bir örneği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına gönderilecek ve Başkanlık talep halinde davalara katılabilecek.

En önemli değişikliklerden biri, Çanakkale Savaşları ile ilgili silah, teçhizat, kıyafet ve belge gibi unsurların "korunması gerekli taşınır kültür varlığı" sayılması oldu.