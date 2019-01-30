"Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde 10-12 artış öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bu yıl hem ziyaretçi sayısı hem de gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngördüklerini bildirdi.

TÜROB'un geleneksel öğle yemeğinde konuşan Bayındır, turizm sektörü açısından iyi denilebilecek bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl hem ziyaretçi sayısı hem de gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngördüklerini bildiren Bayındır, "Geçen yıl yaşanan yükselişin bu yıl da devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Uluslararası büyük fuarlardan edindikleri izlenimlerin 2019 yılına yönelik umutlarını arttırdığını belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"Hemen hemen tüm turizm pazarları açısından iyimseriz. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin bel kemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Uzak Doğu pazarlarında hareket başladı. Orta Doğu canlılığını koruyor. Diğer pazarlar için de iyimseriz. Dolayısıyla 2018 yılında başlayan yükselme trendinin bu yıl da devam etmesini ve yine çift haneli artış öngörüyoruz.

Fiyatlarda da artışın başlaması memnuniyet verici. Ama maalesef turist ve doluluk artışı kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmedi. Fiyatlardaki yükseliş trendinin de turist sayısındaki kadar hızlı olmasını beklemenin doğru olmadığını belirtmiştik. Fiyat ve gelir artışının sürmesini bekliyoruz. Bu durum, özellikle İstanbul'da pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösteriyor. Ancak fiyatlarda 2013-2014 seviyelerine dönmek için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor."





- "Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk"





KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'de son dönemde yapılan oteller ile gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs'ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs'ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi.

Ataoğlu, "Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmiyorum. Bizde yatırımcıların kazandırdıkları tesisler Güney Kıbrıs'a değil, dünyaya meydan okuyor." dedi.

KKTC'de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünü turizm sektörünün kapattığını vurgulayan Ataoğlu, "Bu yıl hedefimize koyduğumuz çalışmalar sonucu bütçe açığımızın yüzde 60-65'ini turizm gelirleri ile kapatmayı hedefliyoruz. Ana vatanımız Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk." diye konuştu.