0553 313 94 23

"Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde 10-12 artış öngörüyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır:- "Bu yıl hem ziyaretçi sayısı hem de gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngörüyoruz"- "Turizm sektörü açısından iyi denilebilecek bir yılı geride bıraktık"- KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:- "Bu yıl bütçe açığımızın yüzde 60-65'ini turizm gelirleri ile kapatmayı hedefliyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
"Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde 10-12 artış öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bu yıl hem ziyaretçi sayısı hem de gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngördüklerini bildirdi.

TÜROB'un geleneksel öğle yemeğinde konuşan Bayındır, turizm sektörü açısından iyi denilebilecek bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl hem ziyaretçi sayısı hem de gelirlerde yüzde 10-12 civarında artış öngördüklerini bildiren Bayındır, "Geçen yıl yaşanan yükselişin bu yıl da devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Uluslararası büyük fuarlardan edindikleri izlenimlerin 2019 yılına yönelik umutlarını arttırdığını belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"Hemen hemen tüm turizm pazarları açısından iyimseriz. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin bel kemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Uzak Doğu pazarlarında hareket başladı. Orta Doğu canlılığını koruyor. Diğer pazarlar için de iyimseriz. Dolayısıyla 2018 yılında başlayan yükselme trendinin bu yıl da devam etmesini ve yine çift haneli artış öngörüyoruz.

Fiyatlarda da artışın başlaması memnuniyet verici. Ama maalesef turist ve doluluk artışı kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmedi. Fiyatlardaki yükseliş trendinin de turist sayısındaki kadar hızlı olmasını beklemenin doğru olmadığını belirtmiştik. Fiyat ve gelir artışının sürmesini bekliyoruz. Bu durum, özellikle İstanbul'da pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösteriyor. Ancak fiyatlarda 2013-2014 seviyelerine dönmek için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor."


- "Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk"


KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'de son dönemde yapılan oteller ile gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs'ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs'ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi.

Ataoğlu, "Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmiyorum. Bizde yatırımcıların kazandırdıkları tesisler Güney Kıbrıs'a değil, dünyaya meydan okuyor." dedi.

KKTC'de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünü turizm sektörünün kapattığını vurgulayan Ataoğlu, "Bu yıl hedefimize koyduğumuz çalışmalar sonucu bütçe açığımızın yüzde 60-65'ini turizm gelirleri ile kapatmayı hedefliyoruz. Ana vatanımız Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  1. TUROB Başkanı Timur Bayındır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    2. Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere..
    3. Türkiye Kupası'nda..
    4. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor..
    5. Ümit Özdağ oralı bile olmadı: HDP’nin..
    6. "Öğrencilerimizin sınav sürecinde her..
    7. Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı..
    8. Meteksan Savunma'da bayrak değişimi
    9. Tekerlekli sandalye basketbolunda..
    10. "Reyting uğruna hekimlerin..
    11. İran'ın petrol dışı ihracatı ABD..
    12. Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!
    13. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    14. Şenol Güneş transferi duyurdu: Her..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. İdlib'deki rejim saldırıları
    17. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    18. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    19. "Pet şişe getirenlere kontör..
    20. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!