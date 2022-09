Turhan Kaçar Kimdir?

1968 Muğla doğumlu olan Prof. Dr. Turhan Kaçar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Eskiçağ tarihçisi olan Prof. Dr. Kaçar, 2021 – 2022 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat FakültesiDekanlığı yaptığı süre boyunca fakültenin ve Tarih Bölümünün uluslararasılaşmasınaciddi katkı sağladı.Doktorasını University of Wales, Swansea'de (2000) yaptı. Erken Hıristiyanlık tarihi ve Avrupa Hunları tarihi konuları özel ilgi alanları olan Kaçar'ın yayınlanmış eserleri şunlardır: Geç Antikçağ'da Hıristiyanlık, Doğuda İsa Teolojisinin Siyasi ve Entelektüel Tarihi, Peter Brown'dan Geç Antikçağ Dünyası; StephenMitchell'dan Geç Roma İmparatorluğu Tarihi, MS. 284-641, ChristopherKelly'den Attila Hunlar ve Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü, Murat Arslan ile birlikte Byzantion'danConstantinopolis'e İstanbul Kuşatmaları; Valesius Seçkileri. Bunların yanı sıra Geç Antikçağ dünyasının dini ve siyasi tarihi üzerine yayınladığı akademik ve popüler nitelikli pek çok makalesi mevcuttur. Aynı zamanda, British İnstitute of Archeaclogy at Ankara, (1996-1999), North AmericanPatristicSociety (1998 – 2007), The Roman Society (1996 -), İnterationalAssocictionForPatristicStudies (1997 – 2006 ), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (Muhabir Üye,2007- 2016), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (Asil Üye 2016 -) kuruluşlarında Bilimsel üyelik yaptı.

Kariyeri boyunca çeşitli üniversitelerde idari görevlerde bulunan Prof. Dr. Turhan Kaçar;

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı (2004 – 2006), Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2007 – 2009), Balıkesir ve Pamukkale Üniversitelerinde; Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Pamukkale Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2012- 2015), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Aynı zamanda, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi gibi pek çok akademik araştırma çalışması gerçekleştirdi.

Toplumsal sorumluluk üniversiteciliğine niyetlenmiş bir akademisyen olarak; toplumsal sorumluluk esasında yaşayan, toplumla iç içe, toplumdan istifade eden, topluma da katkı oluşturan bir vizyon ortaya koyan Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince 15 Eylül 2022 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı.