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Turhan: "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek."

22 Mart 2019 Cuma 10:45
Turhan: "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:45
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